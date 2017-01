Emma, Elisa, Giorgia e Laura Pausini star a "RadioItaliaLive - Il Concerto"

12:46 - Svelato il cast della terza edizione di "RadioItaliaLive - Il Concerto" che si terrà il primo giugno in Piazza Duomo a Milano. Alle 19 sul palco le star del rap J-Ax, Club Dogo, Fedez, Emis Killa e Mondo Marcio. Dalle 20 Antonacci, Baglioni, Bennato, Britti, Elisa, Emma, Giorgia, Negramaro e Pausini. L'evento sarà trasmesso l'8 giugno su Italia Uno in prima serata.

Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha aperto la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Marino: "Lo scorso anno ho visto la gioia dei milanesi negli occhi per l'evento. Milano unisce e dà un messaggio importante al Paese con un momento di grande musica".



"Abbiamo voluto che RadioItaliaLive diventasse un appuntamento fisso e gratuito nella città di Milano. - ha detto Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia - L'evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia e Radio Italia Tv e quindi cercheremo di raggiungere anche gli italiani all'estero. La grande novità di quest'anno è lo spazio che daremo dalle 19 al mondo del'hip hop e abbiamo scelto alcuni dei rappresentanti migliori. Poi con i grandi artisti che si esibiranno dalle 20 porteremo tutta la musica italiana sul palco".



Infine è intervenuto Marco Pontini, direttore generale marketing e commerciale di Radio Italia: "Questo è l'evento musicale più importante d'Italia e lo dicono i numeri sempre in crescita dal primo anno. Puntiamo di arrivare a tre milioni di persone che possono assistere all'evento anche da casa seguendoci sul Web, radio e in Tv. Ci sarà anche Mediaset che proporrà il live sette giorni dopo l'evento su Italia Uno".