Angelina Jolie: "Mi riopero contro il cancro"

13:47 - Angelina Jolie torna in sala operatoria per scongiurare definitivamente il rischio di ammalarsi di tumore. L'annuncio è arrivato nel corso di un'intervista a Entertainment weekly, rivista americana di spettacolo: "Sono molto fortunata, ho ottimi dottori e una famiglia che mi sta vicina. E poi non posso dimenticare l'affetto dei miei fans, incredibile per sostegno e gentilezza".

Non è la prima volta che la signora Pitt si sottopone a un intervento del genere: è già stata operata di duplice mastectomia lo scorso 14 maggio, asportazione dei seni per prevenire il cancro che aveva ucciso la madre e la zia. Il nuovo intervento sarebbe praticamente una stabilizzazione di quello dello scorso anno e - secondo le parole di Angelina- dovrebbe risolvere definitivamente il problema.