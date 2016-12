Andy dopo i Bluvertigo crea i Fluon: "Noi, finanziati dai nostri fan"

11:01 - Andy, ex componente dei Bluvertigo e pittore affermato, ritorna alla musica con il gruppo Fluon. La band si forma nel 2011 dall’incontro tra Andy, Fabio Mittino e Faber. Il disco "Futura Resistenza" è nato grazie alla piattaforma di crowdfunding Musicraiser dove da luglio sono stati raccolti i contributi economici dei fan. "Il Web, se vissuto in maniera attiva, permette la comunicazione diretta con le persone", spiega Andy a Tgcom24.

Nel 2012 esce “Naked”, il primo brano con cui ha ufficialmente inizio l’avventura musicale dei Fluon. Seguono “Polvere”, in duetto con Enrico Ruggeri, e “L’assassino è il maggiordomo”, che segna un’ulteriore evoluzione della band, anche grazie all’inserimento nel gruppo di Luca Urbani, ex cantante dei Soerba.



Come nascono i Fluon?

I Fluon nascono per coincidenza, un work-in-progress in continua evoluzione. Prendono vita a Monza in uno spazio industriale dedicato alla creatività.



Perché la decisione di farsi finanziare dai fan?

Se si ha un progetto in cui si crede ma non si ha il denaro per produrlo, Musicraiser permette di concretizzare ciò che si è visualizzato.



Il titolo Futura Resistenza sembra un inno a superare il momento sociale e politico del momento. C’è davvero una via di fuga da tutto questo?

A mio parere non è una via di fuga: è anzi il modo di rendersi consapevoli della realtà e agire creativamente di conseguenza.



Diviso tra musica e i quadri. Continua ancora questa tua passione e hai qualche mostra-esposizione in cantiere?

Oltre che una passione è il mio mestiere insieme a quello musicale: spesso vendendo quadri ho potuto comprare strumenti e grazie ai concerti ho potuto comprare tele e colori. Il 19 febbraio avrò una mostra collettiva a Londra presso la "Bricklane Gallery".