Alessandra Amoroso: "Marco Mengoni e Fiorella Mannoia con me sul palco"

11:09 - Alessandra Amoroso ha svelato i grandi ospiti del suo concerto-evento all'Arena di Verona il 19 maggio. Sul palco con la cantante ci saranno Marco Mengoni e l'amica Emma Marrone, poi il capitano della Squadra Bianca di "Amici 13" Moreno, Annalisa Scarrone, Fiorella Mannoia e il superospite Giorgio Panariello. Non si escludono sorprese dell'ultimo minuto. E' possibile che lo show venga registrato dalle telecamere di Mediaset.

L'interprete di successi come "Stupida" e del recente "Non devi perdermi", brano scritto da Biagio Antonacci, ha snocciolato la lista degli ospiti durante il programma "Suite Rtl 102.5", radio partner di "Amore Puro Tour". Per ora Alessandra non si è sbottonata sulla scaletta, di certo ci saranno i fuochi d'artificio ad effetto sul palco come è successo nelle due anteprima di Roma e Milano lo scorso dicembre.