Francesco Renga e Alessandra Amoroso, insieme per l'amore

07:30 - Francesco Renga ha invitato Alessandra Amoroso al concerto che terrà il 21 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Duetteranno sulle note di "L'amore altrove", brano tratto dal disco del cantante "Tempo Reale". "Già in studio ho trovato un'artista straordinaria, - commenta Renga - cantare questa canzone meravigliosa insieme a lei sarà bellissimo!". Intanto l'anteprima del 19 maggio a Milano al Teatro degli Arcimboldi è già sold out.

Alessandra Amoroso arriverà a Roma dopo la prima parte dell’Amore Puro Tour - che l’ha vista protagonista nei palasport di tutta Italia - e prima del suo concerto del 19 maggio all’Arena di Verona. "Francesco mi ha dato questa grande possibilità - ha commentato - e spero di non deluderlo, è un artista fantastico. La cosa che più mi ha colpito è il suo essere, nonostante tutto il successo, una persona d'oro, molto vicino a me, al mio modo di vivere, di divertirsi. Aspetto questo 21 maggio con ansia!".



Per Francesco Renga dopo i due concerti di maggio, in autunno arriva Tempo Reale Tour. Per tutte le info: www.fepgroup.it