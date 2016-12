15 marzo 2014 Adele sempre più ricca: contratto milionario per il nuovo album Il futuro editore dovrà versarle il denaro prima ancora di aver sentito la demo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:10 - Contratto in scadenza per Adele, che forte del successo mondiale e del disco in arrivo è pronta a giocare al rialzo. Sembra infatti che la cantante abbia imposto un cachet minimo di 10 milioni di sterline, che il futuro editore dovrà versarle prima ancora di aver sentito la demo. La cantante è corteggiatissima nel settore, come ha rivelato una fonte anonima al "Sun": "Sanno che qualunque cosa faccia venderà milioni di copie".

Una mossa commerciale che anticipa il lancio del suo nuovo album, la cui uscita è prevista entro la fine del 2014. Negli anni scorsi Adele si è dimostrata capace di trasformare la sua voce in milioni di dischi venduti e ora vuole mettere a frutto questo talento. "Il suo nuovo album dovrebbe uscire prima della fine dell'anno - ha concluso l'insider - E da quel momento inizieranno a scorrere fiumi di soldi".