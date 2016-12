"Star Wars 7": sono iniziate le riprese

12:27 - Le riprese di "Star Wars: Episodio VII" sono iniziate. A confermarlo è il chairman degli studios della Walt Disney, Alan Horn. Primi ciak battuti, quindi, ma non a Londra, come dicevano i rumors. La location scelta per le prime scene del nuovo episodio della saga, infatti, è stata Il Cairo. Ancora da definire, invece, il cast. "Abbiamo già trovato molti degli attori principali - ha commenato Horn - ma il casting non è ancora ultimato".

La priorità di questi mesi è stata la stesura di una sceneggiatura il più perfetta possibile come ha spiegato a "The Hollywood reporter" lo stesso Horn: "Sceneggiatura, sceneggiatura, e ancora sceneggiatura: è questo l’importante. Ora ci siamo: lo script è arrivato al punto giusto". L'arduo compito è stato affidato a due professionisti come Lawrence Kasdan e il regista J.J. Abrams.



Per quel che riguarda la trama, invece, ha solo confermato che "il settimo episodio inizierà dove terminava il sesto. E il sesto terminava 35 anni fa…". Insomma, il direttore degli studios non ha voluto lasciar trapelare nessun indizio, in attesa del 4 maggio, giorno in cui si prevedono i "grandi annunci". Il settimo episodio continua ad essere avvolto nel mistero, in attesa dello Star Wars Day. I fan sono tutti con il fiato sospeso...