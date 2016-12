"Dirty Dancing" si trasforma in un musical e fa sognare Milano

07:30 - "Dirty Dancing" il film cult del 1987 che grazie alla storia d'amore tra Baby (Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze) ha fatto sognare intere generazioni, diventa un musical e sbarca a Milano. Al via dal 2 maggio nel capoluogo lombardo le audizioni per cercare i protagonisti e l'intero cast. Lo spettacolo sarà in scena al Barclays Teatro Nazionale. Il debutto assoluto italiano è previsto per il 9 ottobre con repliche fino al 28 dicembre.

"Dirty Dancing The Classic Story On Stage" è la fedele trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico e racconta la storia d’amore, nata in un resort per vacanze, tra la giovane Baby e l’affascinante maestro di ballo Johnny. Una passione raccontata attraverso balli sensuali e indimenticabili coreografie, come nella scena finale sulle note della celebre "(I’ve Had) The Time Of My Life". La canzone vincitrice di un Premio Oscar e di un Golden Globe è solo uno dei celebri successi che compongono la colonna sonora dello spettacolo, suonati dal vivo da un’orchestra di otto elementi. "Dirty Dancing" è un titolo da record: non solo il film è stato un successo planetario e prima pellicola ad aver venduto oltre un milione di copie per l’home video e 40 milioni della colonna sonora.



INFORMAZIONI Barclays Teatro Nazionale: Via Giordano Rota 1 20149 Milano - ex Piazza Piemonte 12. Prezzi da 74 a 29 euro. Orari da martedì a venerdì ore 20.45, sabato ore 15.30 e ore 20.45, domenica ore 15.30 e ore 19.30. Info: www.dirtydancingmilano.it