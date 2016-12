"50 sfumature di grigio", ecco il trailer hot

11:46 - Una mascherina nera estratta da un cassetto, labbra che ardono di passione, una mano che accarezza un frustino e un'altra legata a una corda e poi la camera dei segreti che si apre all'improvviso. Arriva l'atteso trailer di "50 sfumature di grigio". Il film arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2015 ma già dalle prime immagini hot si capisce che Mr Grey (Jamie Dornan) non deluderà le fan.

Nei giorni scorsi, a sorpresa, Beyoncé aveva svelato su Instagram il teaser. Adesso però c'è il primo trailer ufficiale accompagnato appunto da "Crazy in Love" in una versione tutta nuova.



Il film di Sam Taylor-Johnson è tratto dal famoso romanzo erotico della scrittrice inglese E. L. James (pseudonimo di Erika Leonard) ha come protagonista la studentessa Anastasia interpretata da Dakota Johnson, che sotto contratto accetta la totale sottomissione ai giochi sessuali del seducente miliardario Mr Grey. Nle cast anche Eloise Mumford, Luke Grimes, Victor Rasuk e Jennifer Ehle.