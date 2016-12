"50 sfumature", Dakota Johnson accende le fantasie proibite in camera da letto

09:56 - Dakota Johnson si è calata perfettamente nella parte di Ana, la bellissima e spregiudicata protagonista di "50 sfumature di grigio. L'attrice si è fatta immortalare in tacchi a spillo e autoreggenti dall'obbiettivo di Carter Smith per l'edizione americana del magazine "Elle", regalando scatti ad altissimo tasso erotico. Dakota sa bene come far perdere la testa agli uomini e non ha paura di sfoderare tutto il suo sex-appeal.

Nel film la Johnson è protagonista di scene di sesso estremo, ma l'attrice ha affrontato con serenità anche i ciak più spregiudicati. "Non mi sono posta freni per niente. Il mio segreto è che non mi vergogno di niente - ammette - Ho trovato che la parte più interessante del libro fosse l'ossessione dei due a livello emotivo, piuttosto che le descrizione di sesso esplicito. Penso che esista una parte di donne che vuole far impazzire il proprio uomo".



Il film arriverà nelle sale americane all'inizio del 2015 e cresce l'attesa per scoprire quanto del best-seller sarà riportato anche sul grande schermo. "Ovviamente il film non può essere esplicito come il libro - ha chiarito il produttore Michael De Luca - Il libro è esplicito perché entra nella testa di Ana e nei dettagli delle sue esperienze. A livello di letteratura è un passaggio necessario, ma nel film l'immagine vale più di mille parole".