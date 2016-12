"X-Men: Apocalisse", i mutanti affrontano un nuovo potente nemico

Tgcom24 vi offre in esclusiva il nuovo trailer dell'atteso "X-Men: Apocalisse" di Bryan Singer . Il film in uscita il 19 maggio, sarà ambientato 10 anni dopo il precedente capitolo ( "Giorni di un Futuro Passato" ). Charles ( James McAvoy ), Erik/Magneto ( Michael Fassbender ), Raven/Mistica ( Jennifer Lawrence ), Wolverine ( Hugh Jackman ) e Hank/Bestia ( Nicholas Hoult ) si troveranno a fronteggiare un nuovo potente nemico: Apocalisse.

Dagli albori della civiltà Apocalisse è stato adorato come un dio. Il primo e più potente mutante dell'universo Marvel degli X-Men, ha inglobato i poteri di molti altri mutanti, divenendo immortale e invincibile. Dopo essersi risvegliato dopo migliaia di anni, disilluso dal mondo, trova e ingaggia un gruppo di potenti mutanti, tra cui un avvilito Magneto, con l'intento di purificare l'umanità e creare un nuovo ordine dell'universo, su cui regnare. Il futuro della Terra è così in bilico. Raven, grazie all'aiuto del Professore X, deve guidare un gruppo di giovani X-Men per fermare la più potente nemesi e salvare il genere umano dalla distruzione totale.



Tra le new entry del cast, Oscar Isaac (Apocalisse), Alexandra Shipp (Tempesta), Ben Hardy (Angelo), Tye Sheridan (Ciclope), Olivia Munn (Psylocke) e Sophie Turner (Jean Grey). Il film segnerà la conclusione della saga degli X-Men inaugurata da Bryan Singer nel 2000 e lancerà un potenziale nuovo ciclo.