"Untitled - Viaggio senza fine", alla ricerca dell'inaspettato tra Europa e Africa con la voce di Nada

"Voglio solo girare il mondo per un anno riprendendo tutto quello che mi passa davanti". Seguendo questo principio di serendipità, il regista Michael Glawogger ha girovagato nel 2014 tra Europa e Africa alla ricerca dell'inaspettato. "Untitled - Viaggio senza fine" , in uscita il 19 aprile, è un vero e proprio inno alla libertà tra volti, colori, spiagge, deserti e animali. Nada è la voce narrante d’eccezione per la versione italiana.

Michael Glawogger riporta sui grandi schermi italiani la potenza visiva delle sue immagini che lo avevano reso famoso a livello internazionale con "Workingman's Death" e con "Whore's Glory" che gli era valso, fra gli altri, il Premio Speciale della Giuria Orizzonti alla 68sima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il film, acclamato alla 67sima Berlinale dove è stato presentato in anteprima mondiale, è anche un omaggio al regista scomparso durante la lavorazione del film. Monika Willi ne firma anche la co-regia, in quanto ha portato avanti la sfida di Glawogger nel voler costruire un film basandosi sulla serendipità e le pure assonanze.



Il racconto visivo è intessuto con le parole scritte dallo stesso regista durante il viaggio, interpretate da Nada per la versione italiana sotto la direzione del regista Andrea Segre, e con la colonna sonora del compositore austriaco Wolfgang Mitterer che per le queste musiche originali ha vinto l'Austrian Film Award.