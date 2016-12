"Transformers 5", dalle auto alle star: le prime foto dal set della nuova saga

Si sa ancora poco della trama, ma cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul nuovo sequel di Transformers, che ha come titolo "The Last Knight". Nelle scorse ore sono state svelate sugli account social ufficiali le auto che verranno utilizzate, come si vede dalle foto che arrivano dal set di Londra. Nella pellicola di Michael Bay, oltre a Mark Wahlberg che veste sempre i panni di Cade Yeager, troveremo anche Stanley Tucci e Anthony Hopkins.