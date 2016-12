"Trainspotting 2", Renton, Spud, Begbie, Sick Boy sono tornati: ecco il trailer

L'arrivo di "Trainspotting 2" si avvicina. Il sequel del film cult del 1996 uscirà all'inizio del 2017 e ora è arrivato online il trailer ufficiale che ci fa pregustare quello che sarà. Pieno di citazioni del primo capitolo, a venti anni di distanza ritroviamo i protagonisti storici: Ewan McGregor nei panni di Renton, Ewen Bremner come Spud, Jonny Lee Miller come Sick Boy e Robert Carlyle come Begbie. Alla regia troviamo sempre Danny Boyle.