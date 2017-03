"Tomb Raider", Alicia Vikander si mostra nei panni della nuova Lara Croft

Una ragazza normale in circostanze straordinarie: ecco come sarà Lara Croft interpretata da Alicia Vikander nel nuovo film tratto dalla serie di videogiochi. Il personaggio avrà uno stile completamente diverso da quello di Angelina Jolie, stando alle parole del regista Roar Uthaug: "Lara sarà presentata come una giovane che non ha ancora trovato il suo posto nel mondo". Intanto diamo uno sguardo ad alcune foto ufficiali che ritraggono Alicia in azione...