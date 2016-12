"Star Wars", Alden Ehrenreich sarà il nuovo Han Solo nello spin off

Dopo mesi di attesa arriva finalmente l'annuncio su chi vestirà i panni del giovane Han Solo nello spin-off di "Star Was" a lui dedicato. Sarà il 26enne Alden Ehrenreich il protagonista del prequel diretto da Phil Lord e Christopher Miller per la Lucasfilm. L'attore è stato scoperto da Steven Spielberg ed è diventato noto grazie a "Blue Jasmine" di Allen e "Ave, Cesare!" dei Coen.

Il nuovo film della saga, che dovrebbe uscire il 25 maggio 2018, è incentrato sulla figura di Solo prima del suo incontro con i ribelli. I dettagli della trama sono ancora top secret, ma si vocifera che il personaggio di Chewbacca avrà un ruolo chiave nella trama e che comparirà anche Boba Fett.



Secondo alcune indiscrezioni Ehrenreich potrebbe fare la sua prima apparizione come Han Solo già in "Rogue One: A Star Wars story", che la Disney farà uscire nelle sale cinematografiche il prossimo dicembre.