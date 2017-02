"Scarface", il remake del cult arriverà nelle sale nel 2018

Il remake di "Scarface" arriverà nelle sale statunitenti il 10 agosto 2018. Diego Luna ("Rogue One: A Star Wars Story") sarà il protagonista in questo nuovo rifacimento, mentre la sceneggiaturasarà firmata dai fratelli Joel Coen & Ethan Coen ("Fargo", "Non è una paese per vecchi"). Al momento il film non ha un regista, dopo che Antoine Fuqua ha dovuto abbandonare per dedicarsi al sequel di "The Equalizer".