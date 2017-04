"Ritorno al futuro", il film-cult sbarca all'Auditorium con la musica dal vivo

L' Orchestra laVerdi conferma una formula di grande fascino per il pubblico: la proiezione di popolari film di Hollywood, con l'esecuzione delle colonne sonore in sincrono dal vivo. Si parte mercoledì 26 e giovedì 27 aprile con " Ritorno al futuro " di Robert Zemeckis, presso l'Auditorium di Milano. Ad eseguire dal vivo la colonna sonora l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Jessica Cottis

Quattro le pellicole in cartellone: "Ritorno al futuro" di Robert Zemeckis, "Indiana Jones – I predatori dell’arca perduta" di Steven Spielberg, "Star Trek" di J. J. Abrams e "Nosferatu" di Friedrich Wilhelm Murnau.



Ad aprire le danze è la pellicola cult "Ritorno al futuro" (Back to the Future), con un doppio appuntamento mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, alle ore 20.30 presso l’Auditorium di Milano in largo Mahler. A condurre l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi in questa nuova avventura sarà l’australiana Jessica Cottis, specialista di musiche per film. La musica orchestrale è stata invece composta dall'americano Alan Silvestri, coinvolto sin dall’inizio del progetto.