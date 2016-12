"Pirati dei Caraibi 5", Johnny Depp nella prima foto ufficiale

" Capitan Jack Sparrow è tornato e non gli permetteremo di andare via". Il produttore di " Pirati dei Caraibi 5 ", Jerry Bruckheimer ha commentato così la prima foto sul set del nuovo capitolo della saga, di cui è protagonista Johnny Depp , pubblicata sul suo profilo Twitter. Nello scatto, Sparrow è legato a un palo da due pirati nemici. Le riprese erano state interrotte a marzo per l'incidente alla mano subito dalla star. Il film uscirà nel 2017.

In Pirati dei Caraibi - Dead Men Tell No Tales il capitano Jack Sparrow sarà impegnato nella lotta contro una ciurma di pirati fantasma guidata dal capitano Salazar, interpretato da Javier Bardem. L''unica speranza per Sparrow di sfuggire al perfido antagonista sarà trovare il potente Tridente di Poseidone, in grado di permettere al suo possessore il totale controllo sui mari.



Jerry Bruckheimer è tra i produttori più importanti di Hollywood. Per la Disney, aveva già prodotto tutti i quattro precedenti capitoli della saga di Pirati dei Caraibi.