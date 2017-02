"Ocean's Eight", prima foto ufficiale con le protagoniste dello spin-off

E' stata Rihanna a regalare al pubblico, via social, la prima immagine ufficiale di "Ocean’s Eight", spin off tutto al femminile della saga con George Clooney (che a sua volta era il rifacimento di un classico con Sinatra). Nella foto vediamo il cast superstar con le otto protagoniste: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling e Awkwafina. L'uscita del film è fissata per l'8 giugno 2018.