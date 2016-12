"Ocean's Eight", cascata di bellezze per il reboot al femminile

Dopo "Ghostbusters", un altro blockbuster punta su un cast completamente al femminile. Saranno infatti otto e tutte donne le protagoniste del reboot di "Ocean's Eleven" , le cui riprese inizieranno il prossimo ottobre a New York. Secondo Hollywood Reporter la banda sarà formata da Rihanna , Anne Hathaway , Sandra Bullock , Cate Blanchett , Helena Bonham Carter , Mindy Kaling e dalla rapper Awkwafina . L'ottava attrice potrebbe invece essere Elizabeth Banks .

Il film che dovrebbe intitolarsi "Oceans Eight", sarà diretto da Gary Ross, già regista del successo "The Hunger Games". La leader del gruppo di ladre sarà Sandra Bullock, che ricoprirà quindi il ruolo che fu di George Clooney nel film originale, diretto da Steven Soderbergh nel 2001.



La Bullock interpreterà proprio la sorella di Danny Ocean (George Clooney) e con l'aiuto del suo braccio destro (Cate Blanchett) metterà insieme il team di ladre e truffatrici per rubare una preziosa collana durante il Met Ball.