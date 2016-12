"Natale a Londra - Dio salvi la Regina", arriva il cinepanettone con Lillo e Greg

Tra i cinepanettoni in uscita sotto le Feste, arriva in sala dal 15 dicembre "Natale a Londra - Dio salvi la regina" . La regia è di Volfango De Biasi che dopo "Un Natale stupefacente" e "Natale col boss" riporta al cinema la coppia Lillo&Greg. Un boss in pensione, due fratelli pasticcioni, una bella chef, il suo spasimante, sono la banda di "soliti ignoti" che cercheranno di mettere a segno un colpo grosso. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

A Roma due fratelli, Erminio e Prisco, con tanto di padre ingombrante e malavitoso, Er Duca, mettono insieme un piano per riscattare la loro inadeguatezza. Uno è infatti un velleitario bullo e incapace, mentre l'altro è un capo boy-scout anche se, a volte, monta in lui un'anima da vero coatto romano. Il loro piano è semplice, ma anche impossibile: andare a Londra per rapire gli amati cani Corgi della Regina e chiedere poi un riscatto. Li' troveranno U Barone, gestore di un ristorante che ha al servizio una bella chef stellata, Anita, e un toscanissimo sous chef, Vanni, tanto mite e timido quanto innamorato della sua diretta e irascibile capa.



Nel cast troviamo anche Nino Frassica e Paolo Ruffini, Eleonora Giovanardi, Ninetto Davoli, Uccio De Santis, Monica Lima ed Enzo Iuppariello del duo Arteteca. Come andrà a finire il progetto criminale dei fratelli Erminio e Prisco?