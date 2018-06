"Mtv Movie & TV Awards", Lady Gaga regina indiscussa della serata

Notte spettacolare per Lady Gaga quella degli "MTV Movie & TV Awards", a Santa Monica, Los Angeles: "Five Foot Two" si è infatti aggiudicato la statuetta come miglior documentario. E la popstar è stata la stella e la padrona indiscussa della serata. Tra i vincitori non potevano mancare il film campione di incassi "Black Panther " e la gettonatissima serie Tv " Stranger Things".

Gli eroi del regno di Wakanda ("Black Panther") hanno strappato a grandi nomi come "Avengers: infinity war" e "Wonder Woman" il premio di miglior film; Chadwick Boseman si conferma miglior eroe del 2018 e a Michael B. Jordan spetta il titolo di miglior cattivo.

Immancabile la vittoria di Millie Bobby Brown, 14 anni, che per il secondo anno di fila trionfa, grazie al suo personaggio "Undici", nella categoria "miglior performance", il suo giovane collega Noah Shnapp invece si aggiudica la statuetta per miglior performance horror.

Chriss Pratt, classe 1979, volto di molti film campioni di incasso quali " Passenger","Guardiani della galassia" e "Jurassic World", è stato insignito del ambito premio "Generation Award", mentre trionfa nella categoria "miglior bacio" la commedia a tema LGBT "Tuo,Simon" che vede gli attori Keiynan Lonsdale e Nick Robinson in un romantico scambio di effusioni, a prova del fatto che l'amore non fa distinzioni di genere.

A Gal Gadot, attrice e modella israeliana, spetta il riconoscimento di miglior combattimento grazie alla sua interpretazione di una sexy e moderna "Wonder Woman".

Ecco la lista di tutti i vincitori:

Miglior film: "Black Panther"

Miglior serie televisiva: "Stranger Things"

Miglior performance in un film: Chadwick Boseman, "Black Panther"

Miglior performance in una serie televisiva: Millie Bobby Brown, "Stranger Things"

Miglior supereroe: Chadwick Boseman, "Black Panther"

Miglior cattivo: Michael B. Jordan, "Black Panther"

Miglior bacio: Nick Robinson e Keiynan Lonsdale, "Tuo, Simon"

Miglior performance horror: Noah Shnapp, "Straner Things"

Miglior cast in un film: Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jaeden Lieberher, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff , Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs, "IT"

Miglior perfomance comica: Jack Black, "Jumanji"

Miglior combattimento: Gal Gadot "Wonder Woman"

Miglior documentario: Lady Gaga, "Five Foot Two"

Miglior reality show: "Keeping up with the Kardashian"

Miglior momento musicale: "Stranger Things"

Miglior scene stealer: Madelaine Petsch, "Riverdale"