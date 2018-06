Lady Gaga, appello per aiutare chi soffre di depressione

Lady Gaga è stata premiata, insieme a sua madre Cynthia Germanotta, ai Global Changemakers Award per l’attività della sua Born This Way Foundation, istituzione che si occupa di aiutare i ragazzi con problemi mentali. La cantante ha svelato che la ricetta per aiutare chiunque si trovi in un momento di particolare fragilità è la gentilezza: "Facciamo in modo che le persone stiano insieme e abbiano conversazioni vere, oneste. E che soprattutto siano gentili".

Nel corso della manifestazione la 32enne cantante newyorchese ha scelto di dedicare il suo intervento al doloroso messaggio pubblicato sui social da un suo amico, che non ha nascosto la sua decisione di voler tentare il suicidio. "Ho vissuto esperienze suicide e pensieri suicidi ossessivi ciclici negli ultimi quattro anni - si legge nella lettera - All'inizio pensavo di essere da solo e di essere una persona cattiva, ma poi sono stato in grado di essere onesto con il mio psichiatra. L’onestà è stata accolta con sincero amore, preoccupazione e un sacco di sostegno dal mio team medico di salute mentale. Ho iniziato ad incontrare altri come me".



Poi dal palco ha incitato alla condivisione e all’empatia: "Facciamo incontrare le persone perché possano avere conversazioni oneste e vere e perché siano gentili l’una con l’altra. La gentilezza non è un qualcosa cui pensiamo in un secondo momento nel nostro lavoro. È la forza motrice di ogni cosa che facciamo. È la lente attraverso la quale guardiamo ad ogni nostra sfida. È la cornice un cui pensiamo ad ogni possibile soluzione. Per me, quasi ogni problema immaginabile può essere risolto con la gentilezza. O almeno può aiutare ad affrontarlo. La gentilezza ha un tono delicato. A volte la gente lo scambia per debolezza. Ma è terribilmente potente".