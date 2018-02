"Mary Poppins" "vola" in teatro: arriva il musical in stile Broadway... ma tutto italiano

"Nello spettacolo a teatro, verrà approfondita, rispetto al film, la storia della famiglia e dei personaggi che hanno bisogno d'amore, a partire da Mr Banks", racconta Bellone: "Ma come nel film tutto è raccontato dal punto di vista dei bambini: insegna a guardare il mondo con i loro occhi".



La produzione originale di “Mary Poppins”, da cui prende le mosse quella italiana, e che porta la firma di una leggenda del musical come Cameron Mackintosh ("Cats", "Les Misérables", "Fantasma dell'Opera"), co-creatore anche del musical made in Italy, con un libretto firmato da Julian Fellowes (Oscar per "Gosford Park" e creatore di "Downton Abbey"), ha debuttato nel West End nel 2004 e a Broadway nel 2006. Lo show è andato in scena anche in Australia e Nuova Zelanda e in versione tour ha girato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, visto da più di 11 milioni di persone.

Nella versione che vedremo sul palcoscenico del Nazionale a guidare il cast di 30 attori e ballerini sono Giulia Fabbri (Mary Poppins) e Davide Sammartano (Bert). "Da piccola avevo consumato la cassetta", racconta Fabbri: "I libri li ho scoperti di recente e sono incredibili: danno una miriade di sfaccettature in più ai personaggi, mi sono stati molto utili". Negli altri ruoli principali Alessandro Parise (George Banks) e Alice Mistroni (Winifred Banks, nonché traduttrice del libretto) oltre a sei bambini che a rotazione interpreteranno i piccoli Michael e Jane Banks.



"Il 2018 sarà l’anno della tata più amata del mondo", sottolinea Daniel Frigo, ad di Walt Disney, grazie anche all’arrivo nei cinema a dicembre de "Il Ritorno di Mary Poppins". E lo spettacolo a teatro sarà l'apripista di quella che si potrà ben definire una "Supercalifragilistichespiralidoso-mania".

Fiore all'occhiello del musical naturalmente le canzoni, già note al pubblico perché rese celebri dal film e che verranno riproposte con gli amati testi originali italiani che abbiamo imparato ad apprezzare grazie al lungometraggio del 1964. Da 'Cam-Caminì' a 'Un poco di zucchero" e “Supercalifragilistichespiralidoso”, eseguite nella traduzione originale, ma ci saranno anche strofe aggiunte e nuove canzoni composte da George Stiles e Anthony Drewe: brani come 'Cherry Tree Lane, 'Esser Mrs. Banks' e 'In pratica perfetta" (trad. di Franco Travaglio) che completano l'accompagnamento del libretto firmato dal Premio Oscar Julian Fellowes.



Sei i milioni di euro che Wec World Entertainment Company ha investito per dare il via alla macchina dei sogni della magica baby sitter. E la scommessa implicita è stata già vinta in parte visto che circa la metà dei biglietti in vendita è stata già "piazzata". Milano come Broadway insomma? Staremo a vedere.