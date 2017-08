"Mary Poppins", Emily Blunt nel primo motion poster

Manca oltre un anno all'uscita di " Mary Poppins Returns " (sbarcherà al cinema per Natale 2018), ma via Twitter Disney ha regalato ai fan il primo poster animato della protagonista. Dietro il mitico ombrello ecco spuntare Emily Blunt , vestita di tutto punto come l'iconica bambinaia resa celebre nel 1964 da Julie Andrews. A distanza di oltre mezzo secolo, la tata più famosa del grande schermo è pronta a far sognare una nuova generazione di bambini.

Emily Blunt is Mary Poppins in the upcoming sequel, #MaryPoppinsReturns . The brand new film opens in theatres December 2018. #D23Expo pic.twitter.com/egxozrpRbr

Un progetto importante per Disney, che ha messo insieme un cast d'eccezione. Meryl Streep sarà infatti Topsy, la cugina di Mary Poppins, Colin Firth interpreterà il bancario William Weatherall Wilkins e appariranno anche Angela Lansbury e l'ex spazzacamino Dick Van Dyke per un cameo.



Tramontata invece l'ipotesi di vedere di nuovo in azione l'originale Mary Poppins, Julie Andrews. Il regista Rob Marshall le aveva proposto una parte, ma ad Entertainment Weekly ha spiegato che la Andrews ha declinato l'offerta per non rubare la scena alla collega più giovane: "Ne avevamo parlato in linea generale, ma lei ha subito messo le cose in chiaro. Mi ha detto 'Questo è il film di Emily (Blunt ndr) e voglio davvero che lo sia' ".