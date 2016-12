"Madama Butterfly" inaugura la stagione del Teatro alla Scala

Partito il countdown per l'evento culturale più importante dell'anno: la Prima del Teatro alla Scala . La stagione viene inaugurata da "Madama Butterfly" il 7 dicembre. Con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Alvis Hermanis, protagoniste saranno le voci di Maria José Siri, Bryan Hymel, Carlos Álvarez. Quella proposta è la prima versione dell'opera che Giacomo Puccini scrisse proprio per il teatro di Milano, dove andò in scena il 17 febbraio 1904.

La Scala prosegue il suo percorso artistico-filologico che sta riportando tutte le opere di Puccini alle originali intenzioni dell'autore. Si potrà quindi vedere e ascoltare "Madama Butterfly" in due atti, cioè com'era prima che situazioni contingenti spingessero il compositore a modificarla (dopo il fiasco della prima rappresentazione) e ad accettare le varianti richieste dal suo editore. Come ha dichiarato Chailly: "Un modo per concedere un riscatto a Puccini, per un fiasco immeritato".



L'opera fu dedicata alla regina d'Italia Elena di Montenegro. Definita "tragedia giapponese", ci porta all'inizio del XX secolo per raccontare la storia del luogotenente americano Pinkerton. Una volta sbarcato a Nagasaki sposa una geisha di 15 anni, Cho Cho-san. Secondo le usanze locali potrà ripudiarla anche dopo un mese. Così avviene e quando l'uomo torna in patria sposa un'altra donna. Mentre Cho Cho-san si strugge con il bimbo avuto da lui nella lunga attesa del ritorno dell'amato, Pinkerton tornerà in Giappone con la nuova moglie tre anni dopo. Ma solo per ripredersi il figlio...