"Il piccolo principe", Mediaset acquisisce i diritti tv

Mediaset ha acquisito i diritti del film " Il Piccolo Principe " su tutte le piattaforme (tv free e pay, digitale e satellite, lineare e non lineare) e parteciperà a gennaio, in partnership con Lucky Red , al lancio del lungometraggio, nelle sale dal giorno di Capodanno . Diretto da Mark Osborne , il film animato che ha stupito ed emozionato al Festival di Cannes 2015, è un autentico successo internazionale.

"Il Piccolo Principe" è opera di quasi 200 animatori della più moderna computer grafica, provenienti da Disney, Pixar e Dreamworks. La versione italiana è stata doppiata da attori come Toni Servillo, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Giuseppe Battiston, Angelo Pintus, Pif e Alessandro Siani.

In attesa del film, è in uscita in questi giorni in libreria per Mondadori la nuova edizione del romanzo di Antoine de Saint-Exupery impreziosito dai disegni originali dell'opera girata da Mark Osborne che riprendono gli storici acquarelli del libro proponendoli in tecnica stop motion.

Per scelta di Mediaset, Lucky Red e Mondadori, parte degli incassi sia del film sia del libro saranno devoluti a "Mediafriends-La Fabbrica del Sorriso" l'onlus attiva da anni in iniziative di solidarietà a favore dei bambini meno fortunati. Un gesto coerente con i valori universali di uno dei libri più amati di tutti i tempi, scritto per i bambini ma amato dagli adulti e tradotto in più di 270 lingue in tutto il mondo.