"Grease", versione tutta nuova per i 20 anni con Guglielmo Scilla

Dopo vent'anni, oltre 1500 repliche e quasi due milioni di spettatori " Grease " torna in una veste tutta nuova. A partire dal protagonista, lo yuotuber Guglielmo Scilla che debutta come attore di musical nei panni di Danny Zuko. Sandy è invece interpretata da Lucia Blanco . Lo show della Compagnia della Rancia , sempre con la regia di Saverio Marconi , sarà a Milano al Teatro della Luna dal 9 marzo al 30 aprile.

"Fare un musical è molto diverso che guardarlo - scherza Scilla - è peggio di una lezione intensiva di zumba quello che portiamo in scena con questi ragazzi è il concetto della diversità. Resta attuale infatti rispetto al 1997 il messaggio di Grease: sìì te stesso e non avere paura di differenziarti, che questo ti allontani dagli altri, non c'è un protagonista ma sul palco siamo tutti importanti, ci sono molti colori che riescono a convivere, un'onestà che è speciale".

La sfida di questa nuova versione di "Grease" è quella di far rivivere gli Anni Cinquanta, già ricostruiti con grandissimo successo nel film del 1978 con John Travolta e Olivia Newton John. Rispetto alla prima edizione dello spettacolo, oltre alla presenza del regista Marconi, si conferma anche un'attrice del cast: Ilaria Amaldi, che nel 1997 interpretava Marty, torna nel ruolo di Miss Lynch.

In questa nuova versione le coreografie di Gillian Bruce saranno accompagnate dalla musica dal vivo della Grease Band. In alcune scene sul palco con il cast ci saranno gli studenti di Stm Scuola teatro musicale, Mts Musical the school e SDM La scuola del musical. Insieme a Scilla e Blanco ci sono Riccardo Sinisi nel ruolo di Kenickie ed Eleonora Lombardo in quello di Rizzo.

INFO - Teatro della Luna, via G. di Vittorio, 6 - 20090 Assago (MI) tel. +39 02 48857.7516 (informazioni registrate e biglietteria) e-mail teatro@forumnet.it www.teatrodellaluna.com.