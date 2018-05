"Ghost Voices", la nostalgia del futuro nella musica di Virtual Self

E' Virtual Self il nuovo progetto del dj e produttore statunitense Porter Robinson . " Ghost Voices " è il brano lanciato in radio, con il compito di sottolineare in questo nuovo progetto il genere "futuro nostalgia". Avvolto dal buio e dall'effimero, il videoclip, che Tgcom24 vi offre in anteprima, porta lo spettatore "dentro" il mondo dei suoi personaggi. Concetti provenienti dalla gioventù di Robinson che ha un'affinità speciale con gli anni 2000.

Dalla sua uscita verso la fine del 2017, il Virtual Self EP ha accumulato oltre 5 milioni di stream e ha ricevuto il supporto radio in tutto il mondo. Porter Robinson ha catturato per la prima volta l'attenzione nel 2010 con il suo brano "Say My Name" a cui è seguito un EP sul etichetta di Skrillex OWSLA firmando i venerati Astralwerks nel 2013 alla tenera età di 21 anni. L'anno successivo pubblica il suo album di debutto, "Worlds", un LP espansivo che includeva "Divinity". Con oltre 185 milioni di stream dell' album e oltre 100mila biglietti venduti per il suo Worlds Live tour 2014, è stato ospite e protagonista in tutto il circuito del festival globale con una serie di date esaurite in tutta l'Australia e una performance molto chiacchierata a Splendor nel Grass 2015. Porter Robinson ha suonato in tutti i festival del mondo, tra cui Coachella, Stereosonic, Ultra Music Festival e Tomorrowland. Di recente è stato in Australia per il tour co-headline "Shelter" con Madeon.