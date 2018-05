Viva festival, Goldie e Jamie xx nella line-up della seconda edizione

Notti magiche (di musica) anche senza l'Italia ai Mondiali. E' la proposta della rassegna Viva! Festival organizzato da Club To Club che si svolge per il secondo anno in Valle D'Itria. Intitolata "Italia '18", si svolgerà dal 4 all’8 luglio con un sacco di eccellenze dell'elettronica, Arca, Goldie, Jamie xx, Nicola Conte, Sampha, Laurel Halo, Carla Dal Forno . I concerti si terranno in alcuni dei luoghi della prima edizione e si estenderanno anche ad ulteriori comuni della Valle, Locorotondo, Fasano, Martina Franca, Ostuni e Alberobello.

Saranno quindi cinque giorni di musica al confine tra avanguardia e pop. Tanti i protagonisti interessanti in cartellone, a partire da Arca, produttore e cantante venezuelano, con il suo talento sfaccettato; Jamie XX, artista innovativo, grazie sia al successo ottenuto con i tre album de "The XX", sia per i suoi remix e anche come produttore indipendente; Sampha, producer e cantante britannico che ha lavorato con artisti del calibro di Drake, Kanye West, Frank Ocean; Awesome tapes from Africa, collezionista e selezionatore di musica dell'Africa dell'ovest; Laurel Halo della scuderia Hyperdub; l'australiana (ma berlinese di adozione) Carla Dal Forno, per un incontro tra cantautorato, elettronica e dark-wave; il punk apocalittico della band danese di culto Iceage; Goldie, vera e propria icona della drum'n'bass inglese e artista poliedrico (collaboratore di Massive Attack, Noel Gallagher e Björk); il dj, produttore e remixer di culto nella scena nu-jazz Nicola Conte, in tandem con Gianluca Petrella (trombonista jazz tra i più apprezzati a livello internazionale); la dj tedesca Helena Hauff, con la sua miscela di dirty acid, Chicago, electro e wave.



Come abbiamo detto la kermesse avrà una formula itinerante. Si inizierà mercoledì 4 luglio con un live ambientato nella cornice di Alberobello, per proseguire giovedì 5 con un evento live all’interno della masseria Eccellenza di Fasano, e un evento speciale il venerdì 6 nel centro storico di Martina Franca. Le serate di venerdì 6 e sabato 7 si svolgeranno presso la masseria Aprile e all’Arena di Locorotondo e si concluderà domenica 8 luglio sulla spiaggia di Ostuni.