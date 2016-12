"Chissà perché", Nora Amile sexy e scatenata per il rapper Melo

Nora Amile si trasforma in una donna delle pulizie sexy e scatenata nel nuovo video di Melo " Chissà perché ", che Tgcom24 offre in esclusiva. L'ex gieffina si aggira per le stanze, ma invece di rassettare si diverte a spaccare qualsiasi cosa le capiti a tiro. "Ci siamo divertiti molto nelle riprese - ha svelato la showgirl - E' stato tutto molto spontaneo". Il brano, estratto dal disco 'Simpatico', si avvale della featuring di Kevin Hustle .

La protagonista assoluta del video è l'ironica e irrispettosa Nora, che racconta così la sua partecipazione al videoclip: "Kevin Hustle è un carissimo amico da tanti anni, quasi un fratellino. Mi ha presentato Melo che ha subito conquistato il mio rispetto e la mia stima. Ascolto e supporto la loro musica da tanti anni. Poi arriva questo pezzo, e subito l'idea di collaborare insieme. Un testo un po' 'maschilista' ma divertente. Sembra provocatorio, ma in realtà amano le donne più di qualsiasi altro rapper ed io ho accettato da 'femminista' di partecipare al video".



"Ci siamo divertiti molto nelle riprese, è stato tutto molto improvvisato e spontaneo. Auguro a questi due fratelli il successo che meritano! - continua la showgirl - Guardatevi il video con un pizzico di ironia e allegria... Lunga vita alle donne e al rap italiano. Auguro di cuore tanta fortuna a questo disco!".



Melo dal canto suo, racconta invece che "Nora per me rappresenta la figura della vera star. Una diva sullo schermo, ma ruvida nella vita di tutti i giorni. Simpatica, non menosa, e pronta a mettersi in gioco in qualcosa di divertente. Così è nato il video. Raccontavo dell'idea che avevo in testa a Kevin Hustle, ne parlavo per ridere... Lui si è dimostrato subito entusiasta. Volevamo solo Nora Amile. E grazie a Dio lei è un mito e si è buttata a capofitto con noi in questa cosa. Ci siamo divertiti un casino... E il risultato lo dimostra!".