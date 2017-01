" Britney Spears è morta ". E' stata la Sony a lanciare il messaggio su Twitter , scatenando il panico nei fan. Ma la notizia in realtà è falsa e poco dopo, sempre dal profilo del colosso, è arrivata la smentita: il messaggio è il frutto di un brutto scherzo compiuto da un hacker . Il pirata ha anche violato l'account di Bob Dylan per mandare un tweet di cordoglio in memoria della cantante, come per confermare la veridicità del lutto.

Il tweet "RIP @britneyspears", dove "RIP" sta per "riposi in pace", è apparso sul profilo ufficiale di Sony Music verso le 8 (14 in Italia), con un emoticon che versava una lacrima. "Britney è morta in un incidente! Ve ne parleremo ulteriormente presto", indicava un secondo tweet pubblicato pochi minuti più tardi. I messaggi sono stati cancellati La casa discografica ha indicato in un comunicato che il profilo era stato "compromesso". Poi la Sony ha presentato "le sue scuse a Britney Spears e ai suoi fan per la confusione".



Prima che venissero eliminati i falsi messaggi, un altro tweet con l'annuncio della falsa morte di Britney Spears è stato postato dagli hacker sul profilo ufficiale di Bob Dylan, cantautore e premio Nobel per la letteratura di quest'anno.