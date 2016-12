"Alla ricerca di Dory", Rosolino, Baby K e Licia Colò le nuove voci

Il film, che ha già conquistato il record come miglior debutto al box office per un lungometraggio d'animazione nelle sale americane, arriverà nei cinema italiani preceduto dal cortometraggio "Piper". Diretta da Andrew Stanton, co-diretta da Angus MacLane e prodotta da Lindsey Collins, la nuova avventura Disney Pixar, "Alla Ricerca di Dory", presentata in apertura alla 62esima edizione del Taormina Film Fest e alla 46esima edizione di Giffoni Experience, avrà tra le sue voci nuovamente quella di Carla Signoris, che torna a doppiare la pesciolina azzurra, mentre Luca Zingaretti sarà ancora una volta il pesce pagliaccio Marlin, suo leale amico. Al loro fianco il pubblico riconoscerà Stefano Masciarelli, che torna a dare la sua voce a Scorza, la longeva tartaruga sempre pronta ad aiutare un pesce in difficoltà. Si uniscono al cast anche il campione olimpico Massimiliano Rosolino, voce di un pesce luna, e la popolare conduttrice televisiva Licia Colò, voce ufficiale del Parco Oceanografico dove lavora anche la giovane ricercatrice Debbie, doppiata da Baby K.



Intanto, Disney Italia ha dato inizio a una grande avventura sul web per trovare Dory. L`iniziativa coinvolge 13 volti noti del mondo dello spettacolo, musica, sport, cucina, cinema e web per tutta l'estate. Ogni lunedì, all'interno delle "Dory News", un originale trio di investigatori, composto dal celebre Trio Medusa, rivelerà alcuni indizi che aiuteranno gli utenti a rispondere al quiz game su www. TrovaDory.it/sul-web e a indovinare, di volta in volta, l'identità di un personaggio misterioso che rilascerà sui propri canali un video con la simpatica Dory. Ogni settimana in palio, in modalità instant win, moltissimi regali dal mondo di Dory. Per chi avrà indovinato tutti i personaggi legati a #TrovaDory sul web, sarà possibile partecipare anche all'estrazione finale di un incredibile viaggio in California, dove è ambientato il film.