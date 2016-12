Samsung lancia il nuovo Galaxy S7

Un evento di Samsung senza precedenti regala alla città di Milano uno spettacolo unico, dove un'esplosione di suoni e luci raggiunge i grattacieli di Porta Nuova, coinvolgendo 20.000 persone. In occasione del lancio in Italia del nuovo Samsung Galaxy S7 ha luogo il primo laser show mai visto in Europa che ridisegna lo skyline metropolitano sulle note di Waveforms in una composizione originale di Andro dei Negramaro, con la partecipazione straordinaria di Sergio Carnevale dei Bluvertigo, del violinista Mauro Pagani e di Lele Sacchi, seguita dal dj set di Fatboy Slim. Un evento gratuito in Piazza Gae Aulenti con cui Samsung da il benvenuto sul mercato al nuovo rivoluzionario dispositivo mobile. Partendo dal centro vibrante dello show, un vero e proprio Big Bang fa vivere un percorso sensoriale a 360 gradi tra laser e onde sonore. Attraverso un intreccio di luci che connette tutta la zona di Porta Nuova e tocca il building del Samsung District, i grattacieli del Bosco Verticale e di Solaria, il Palazzo della Regione e la torre Unicredit, Samsung ha creato una grande installazione multimediale che esemplifica in modo tangibile il concetto di connettività, di galassia e dell'andare oltre del nuovo Galaxy S7. Lo spettacolo, realizzato grazie a un cubo centrale da cui nasce tutto lo show, e a oltre 100 fari dislocati ai vertici della piazza e nei punti focali dell'installazione, a 250 postazioni laser e a oltre 400 specchi distribuiti sulla vetta dei grattacieli più importanti, trasporta gli ospiti all'interno di un'esperienza a tuttotondo, anticipando una modalità completamente nuova di creare contenuti e condividere momenti speciali e unici grazie alla novità del video a 360 gradi disponibile con il nuovo Galaxy S7.