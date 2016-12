I suoi tessuti utilizzati per il Teatro alla Scala e per il Piccolo Teatro

Non sarebbe possibile realizzare un film o uno spettacolo teatrale senza il fondamentale apporto artistico e professionale di personaggi, poco conosciuti dal grande pubblico ma determinanti per la qualità del loro contributo: tra loro merita una particolare citazione Carlo Belgir che rappresenta il meglio nel campo della ricerca e della lavorazione dei tessuti d’arredamento.

'La passione per il teatro – dichiara Belgir - è nella natura della nostra famiglia. Nella Cascina Dosso, casa di vacanza dove si riuniva la famiglia nei periodi estivi, abbiamo ospitato drammaturghi del '900 come Bertolazzi, Praga e Giacosa ma anche cantanti lirici del prestigio di Maria Callas, Renata Tebaldi e Giuseppe Di Stefano.In tempi più recenti hanno frequentato la nostra casa Giorgio Strehler, Andrea Joannson, Valentina Cortese e Ornella Vanoni’.

Carlo Belgir ha fornito i tessuti per costumi e arredamenti degli spettacoli del Teatro alla Scala e del Piccolo Teatro di Milano nonché per film di grandi registi cinematografici come Fellini e Visconti.

Il 14 e 15 maggio, la Casa d’Aste 'Il Ponte’ di Milano, ha in programma un evento speciale: la vendita di molti oggetti provenienti proprio dalla Cascina Dosso, raccolti in quasi un secolo di storia.

'Rappresentano - puntualizza Belgir - i tanti ricordi di persone care o di viaggi in giro per il mondo che si sono accumulati nel tempo e auspico che, tali oggetti, vadano a persone che sappiano apprezzarle, valorizzarle e custodirle con il mio stesso affetto'.