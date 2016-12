Allenamento, costanza e gioco di squadra: il segreto di Pelizzari

La domanda sorge spontanea: cosa ci fa l'apneista dei record Umberto Pelizzari al Salone del Risparmio? Per sua stessa ammissione non è un esperto di finanza ed economia. Tuttavia, invitato da ANIMA Sgr, traccia una serie di interessanti parallelismi tra sport e gestione del denaro: "L'allenamento, l'adattamento fisiologico e mentale e la squadra possono aiutare a superare gli obiettivi. Nel mio sport ma anche nella vita in generale e in questo settore in particolare".