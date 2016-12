Gatti: "Risultati positivi e costanti grazie al gioco di squadra"

Dopo Paolo Nespoli e Yury Chechi, ANIMA Sgr porta al Salone del Risparmio un grande protagonista del mondo dello sport: l'apneista dei record Umberto Pelizzari. "Sono diversi gli aspetti in comune tra il nostro lavoro e settori che possono sembrare lontani - spiega il direttore vendite Davide Gatti -. Nel mondo del risparmio gestito, come in tante discipline sportive, è necessario seguire una metodologia rigorosa per raggiungere risultati di eccellenza. Inoltre il gioco di squadra fa la differenza".