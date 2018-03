Olimpiadi di Italiano, 84 ragazzi e ragazze a sfidarsi per il titolo

Le Olimpiadi di Italiano

I ragazzi hanno dovuto destreggiarsi con l’analisi e comprensione del testo, dimostrando capacità logico argomentative e perizia nella sintesi. Ma, soprattutto, la creatività e l’originalità saranno decisive nella proclamazione del vincitore. Tutto ciò avendo a disposizione tre ore e mezza di tempo.



Numeri da record e statistiche

Questa edizione segna un record mai visto prima d’ora: infatti in totale i ragazzi che hanno aderito al progetto dall'inizio di quest’anno sono stati ben 60.300 in tutta Italia. Numeri da capogiro se si pensa che nel 2015 i partecipanti furono meno della metà. Un altro dato molto interessante, è la partecipazione dei ragazzi provenienti dagli istituti tecnici e professionali. Anche questa affluenza è aumentata rispetto alle precedenti edizioni, tuttavia risultano ancora in maggioranza i concorrenti liceali. Le studentesse sono state più numerose degli studenti. Tra gli 84 finalisti sono però presenti in maggioranza i maschietti. Sempre parlando di numeri e statistiche, è stato appurato che le regioni Campania, Puglia, Lombardia e Veneto sono state quelle più rappresentate, mentre le più presenti alla finale sono state Veneto, Marche e Puglia.



La giuria

Gli studenti che hanno potuto misurarsi in questo evento sono quelli della scuola secondaria di secondo grado. I partecipanti sono stati suddivisi in due categorie: Junior e Senior, rispettivamente per il biennio ed il triennio. A giudicare e valutare le prove, la giuria composta da: Massimo Arcangeli, Adriano Colombo, Giorgio Graffi, Carla Marello, Sergio Scalise, Silvia Tatti, Andrea Zancanaro e presieduta da Giuseppe Patota.