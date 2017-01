Maturità 2017: Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico

Per la scelta delle materie è stato utilizzato in alcuni casi il criterio dell`alternanza, in altri si è preferito il consolidamento della materia più rappresentativa del percorso di studi e maggiormente qualificante rispetto al profilo in uscita degli studenti. In occasione della comunicazione delle materie della seconda prova scritta è stato anche lanciato il canale Instagram del Ministero, studiato per raggiungere un`utenza sempre più trasversale in modo diretto e immediato, con una nuova attenzione rivolta in particolare a studentesse e studenti. Il percorso di avvicinamento alla Maturità sarà accompagnato da una serie di attività di comunicazione dedicate alle ragazze e ai ragazzi che faranno l`esame a giugno, con video di esperti, curiosità e informazioni sulla preparazione delle prove.



"Care ragazze e cari ragazzi ci siamo, questo è uno dei momenti più attesi da voi e dalle vostre famiglie. In tanti mi avete scritto in questi giorni su Facebook e so che state aspettando con curiosità, emozione e interesse", ha detto Fedeli. "Come ogni anno - ricorda Fedeli alle studentesse e agli studenti - la scelta delle materie ha tenuto conto del percorso scolastico che voi avete affrontato. Sono sicura - prosegue la Ministra rivolgendosi alle maturande e ai maturandi - che con impegno e dedizione e con la guida sapiente delle vostre e dei vostri docenti affronterete questa prova nel migliore dei modi possibili. Vi invito a studiare e a consolidare la vostra preparazione. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. So che ce la farete".



La Maturità 2017 - La Maturità 2017 avrà inizio mercoledì 21 giugno, con la prova di Italiano. Il 22 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Quest`anno la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre la seconda prova scritta è affidata a commissari interni.



I Licei - Le materie per la seconda prova sono: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Matematica al Liceo scientifico - opzione Scienze Applicate; Lingua straniera L1 al Liceo linguistico; Scienze umane al Liceo delle scienze umane; Diritto ed economia politica al Liceo delle scienze umane - opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali, caratterizzanti l`indirizzo di studi nel Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico;



Gli Istituti tecnici - Tra le materie scelte per i Tecnici: Economia aziendale per l`indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Discipline turistiche e aziendali per il Turismo; Impianti energetici, disegno e progettazione per l`indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia - articolazione Energia; Struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l`indirizzo Trasporti e Logistica; Topografia per l`indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.



Gli Istituti professionali - Tra le materie scelte per i Professionali: Scienza e cultura dell`alimentazione per l`indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera - articolazione Enogastronomia; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l`indirizzo Servizi commerciali; Tecniche di produzione e di organizzazione nell`indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria; Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva per l`indirizzo Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria, opzione Produzioni audiovisive.