Le 10 frasi degli eroi della legalità da ricordare

Oggi, 23 maggio, in occasione del 24mo anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, 50.000 studenti provenienti da tutta Italia si sono riuniti per dire basta alla mafia. La data, ovviamente, non è casuale ma è legata a un evento drammatico: la morte di Giovanni Falcone, avvenuta nel 1992, a opera di Cosa Nostra. Ed è proprio per non dimenticare questo evento ma anche tutti le altre vittime della mafia che ogni anno, "Palermo chiama Italia e l'Italia risponde". L'evento, organizzato dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone”, con la Direzione Generale per lo Studente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si estenderà a tutto il Paese, toccando non solo Palermo, ma anche altre otto città italiane, in cui cittadini e studenti scenderanno in piazza a per dare testimonianza del loro impegno per la legalità.



Tutte le piazze coinvolte si sono collegate con l'aula Bunker del carcere Ucciardone di Palermo a partire dalle 9.45 con una diretta su Raiuno. Nell'aula, luogo simbolo del Maxiprocesso contro l’organizzazione Cosa Nostra, hanno presenziato molte autorità, fra le quali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, il Presidente della Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” Maria Falcone, il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Ministro dell’Interno Angelino Alfano e anche, circa, 800 studenti.



Nel pomeriggio - tra le 15.30 e le 16.30 - la manifestazione che sotto l’Albero Falcone in Via Notarbartolo celebrerà il momento solenne del Silenzio suonato dalla Polizia di Stato alle 17.58, ora della strage. Ma non solo le autorità saranno presenti. Parteciperanno all'evento anche molti artisti come Lorenzo Fragola, Gio’ Sada & BSS, Davide Shorty e Roberto Lipari. Skuola.net prende parte alla giornata ricordando le 10 frasi degli eroi della legalità che non dovresti più dimenticare da oggi.