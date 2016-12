I Pokémon invadono Roma: si comincia dal Colosseo

La Pokémon GO mania è esplosa anche a Skuola.net , tanto che un inviato della redazione è andato a caccia di pokémon per Roma. Il giornalista, armato di smartphone e scarpe comode, si è aggirato in diversi luoghi storici della città eterna per trovare e lanciare le Poké Ball utili a catturare i mostriciattoli giapponesi. Obiettivi della giornata: trovare quanti più pokémon possibili e capire quanto sia vera la diceria che, attorno al Colosseo, ci siano pokémon rari del calibro di Pikachu . L'itinerario ha toccato i luoghi più importanti del centro città, fino ad arrivare nei pressi dei Fori Imperiali, luogo storico, famoso per dispute diverse da quelle degli allenatori di pokémon. In questa avventura l'inviato di Skuola.net ha avuto il sostegno di tutta la community del sito, che attraverso i live Facebook ha dato consigli per affrontare al meglio la "battuta di caccia".

A CACCIA DI POKÉMON NEL CUORE DI ROMA - La caccia è partita da Piazza del Popolo, dove purtroppo non sono stati avvistati molti animaletti, rispetto alle aspettative iniziali. Le cose sono migliorate non appena imboccata via del Corso: proprio sulla strada che porta all'Altare della Patria il giornalista si è imbattuto nel pipistrello Zubat. Subito dopo il radar ha individuato un tenero Ivysaur appollaiato su un cartellone sulla strada dello shopping romano. Ma le cose si sono fatte più interessanti su via dei Condotti, proprio qui infatti è riuscito a catturare un Eevee e uno Squirtle, che si aggiravano intorno a un negozio di alta moda. Il percorso è continuato nei pressi di Piazza di Spagna, dove purtroppo la presenza di turisti ha spaventato gli animaletti, che hanno preferito battere altre strade. Ma è in ben altri luoghi che la caccia è stata più fruttuosa.



I POKÉMON AMANO I MONUMENTI - E' proprio vero quanto si dice sul web: i pokémon si trovano vicino ai monumenti. E Roma, che ne è piena, ha fatto guadagnare un ricco bottino al membro della redazione. Prima il Rattata catturato al Pantheon e poi il Caterpie all'Altare della Patria, hanno fatto ben sperare in una caccia grossa. Ma il Pokédex è stato definitivamente riempito al Colosseo, dove è stato comunque necessario usare l'aroma dello zaino per attirare gli animaletti più timidi e spaventati. Qui infatti sono stati catturati: Pidgey, Weedle, Krabby e Doduo. Nei pressi dello storico monumento si è conclusa la caccia.

L’allenatore di Skuola.net è tornato vittorioso con un bel bottino: 15 pokémon catturati in poche ore di caccia.