Fotocopiare libri è fuori legge: ecco le regole da osservare

Fotocopiare i libri: le regole

Le numerose operazioni della guardia di finanza nei confronti di copisterie situate nei pressi delle università riporta puntualmente alla ribalta il tema delle liceità o meno delle fotocopie dei testi universitari. L’illecita attività di fotocopia è sanzionata sia penalmente, sia sotto il profilo amministrativo, ai sensi dell'art.2 (comma secondo) della L. 248/2000 (successivamente modificato dal d.lgs. 68/2003). Disco verde per la fotocopiatura di libri, ma solo per uso personale (il che vuol dire che le copie non possono essere vendute) e, comunque, entro il limite massimo del 15% delle pagine di ciascun libro. Per quelle parti di libro legittimamente fotocopiate (ossia per il 15%) è dovuto alla SIAE, un compenso (che quest’ultima poi dovrà versare agli autori e agli editori). Ciò non viene pagato dal cliente, ma dai responsabili dei centri di riproduzione fotocopie. Se un centro di riproduzione viene colto in flagranza di reato rischia una multa da 51 a 2.065 euro, fino ad arrivare alla reclusione a un anno a seconda dell’illecito commesso.



Libri e fotocopie: vietato barare

Per oltrepassare il limite del 15%, alcuni studenti fotocopiano, di volta in volta ed in giorni differenti, il 15% di copie diverse dello stesso libro: in questo modo, in 8 giorni, si ottiene la copia completa del libro. Purtroppo questo metodo non basta ad aggirare la norma: la percentuale del 15% si riferisce non alla singola copia del libro portata alla copisteria, ma al testo del libro stesso!