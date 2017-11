Professori sui banchi per imparare le nuove tecnologie

Portare i docenti sui banchi per favorire la digitalizzazione della scuola. E' l'obiettivo del progetto itinerante A Scuola di Digitale con Tim, in collaborazione con il Miur, ministero dell'Istruzione, partito finora in Veneto, che coinvolgerà, nei prossimi mesi, nove regioni italiane con insegnanti di ogni genere e grado.