2 maggio 2017 15:00 Compiti a casa, la mamma scrittrice si ribella: "Troppi, mia figlia ha chiuso" In un lungo post fu Facebook Bunmi Laditan, statunitense, accusa la scuola: "I bambini devono avere il tempo per riposarsi. Troppo lavoro a casa"

Troppi compiti a casa per i ragazzi? Anche Bunmi Laditan, scrittrice statunitense che vive in Canada, insorge contro il carico eccessivo di lavoro per sua figlia Maya, dieci anni, che "dopo aver passato otto ore in classe, al ritorno in famiglia, deve restare sui libri altre due, tre ore ogni giorno", scrive su Facebook. E la Rete si divide in due: pro e contro Bunmi.

Il suo post si apre con un secco "Mia figlia con i compiti ha chiuso". Perché, dice, negli ultimi anni "ho notato che è sempre più stressata quando va a scuola. E per stress intendo dolori al petto, disturbi al sonno, e in generale paura della scuola". Questo nonostante la sua bambina "adori studiare. Maya legge 10-12 libri l'anno, approfondisce, fa ricerche (proprio adesso preparando una storia sui lupi), si diverte un mondo a disegnare".



Però, dice, il tempo che le viene richiesto dalla scuola è troppo. Come si fa, dopo una giornata full time che comincia alle 8,15 e finisce alle 4, a chiedere di studiare ancora a casa? "Non è importante dedicare tempo alla famiglia? - continua la scrittrice -. Non è importante che i bambini abbiano tempo per rilassarsi e riposarsi? O la mia Maya deve diventare una 'workaholic' a soli dieci anni?".