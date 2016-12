Spagna, mamme contro i prof: "Troppi compiti a casa, non abbiamo intenzione di farli fare ai nostri figli"

Ancora una polemica dal mondo della scuola. La notizia stavolta arriva dalla Spagna , dove la Confederazione delle associazioni dei genitori - Ceapa - ha indetto per novembre un boicottaggio dei compiti a casa , in particolare di quelli per il fine settimana. Mamme e papà iberici sono sul piede di guerra: "Ci troviamo con bimbi delle elementari carichi di cose da fare. Le vicende scolastiche devono restare a scuola".

Non è certo la prima volta che i genitori europei contestano la scelta di affidare ai ragazzi degli esercizi da svolgere a casa. Nel 2012, una simile protesta aveva portato il presidente francese François Hollande a valutarne l'abolizione. Più di recente, in Italia, la lettera di un padre contro i compiti estivi è diventata un fenomeno virale sui social network.



Ma non tutti sono d'accordo con questa presa di posizione. Se i sindacati dei professori si dicono disponibili ad aprire un dialogo, un'altra associazione, quella dei genitori cattolici spagnoli - Concapa - si dice fermamente contraria: "Inammissibile chiamare all'insubordinazione, significa trasmettere il messaggio che le regole non vanno rispettate". Una questione spinosa, che non mancherà di far discutere anche in futuro.