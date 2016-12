- Diverse le novità per la scuola contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri: abolizione del bonus maturità, messa al bando delle sigarette elettroniche nelle aule, potenziamento dei docenti di sostegno, introduzione di aiuti come borse di studio, accesso wireless a Internet, servizi di orientamento scolastico e interventi per ridurre il costo dei libri di testo.

"Ci interessa ricominciare a investire sulla scuola e l'istruzione dopo anni di, perché sono il centro per ildel nostro Paese. Abbiamo messo a punto alcune prime risposte, ne verranno altre". Così il premieral termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto.Quattrocento milioni di euro a regime. E' il valore dell'operazione avviata dal Governo, come spiegato dal ministro dell'Istruzione. Di questa somma, almeno 15 milioni saranno destinati alla lotta alla. Su questo punto il ministro per gli Affari regionaliha ribadito a nome di tutto l'esecutivo "un impegno forte sul disagio, ma anche per l'educazione motoria e per tenere aperti gli istituti al pomeriggio, con cooperative di educatori in modo che la scuola possa svolgere il suo ruolo per tutta la giornata".- Cancellato già da quest'anno il contestato. Nella tornata di test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso in corso in questi giorni non si terrà dunque conto del voto conseguito all'. "Abbiamo ritenuto che quel bonus creasse delle disparità", ha detto il presidente del Consiglio. Il ministro dell'Istruzione ha spiegato che "unaè attualmente al lavoro per definire proposte alternative per la valorizzazione del percorso scolastico".- Altra novità sui banchi: vietate lenegli ambienti scolastici. Lo prevede la bozza disulla scuola presentata oggi inPer i trasgressori, secondo quanto si apprende, sono previstepecuniarie.- "Ridurre il peso dela carico dellee degli: uno dei temi più gravosi, più complessi". Così il premierin conferenza stampa al termine del Cdm, nell'annunciare nel dl scuola "interventi per far gravare meno sulle famiglie il peso dei volumi adottati". "L'applicazione dellasul diritto allo studio - ha concluso il Presidente del Consiglio - è all'inizio del nostro provvedimento".Via libera del consiglio dei ministri all'assunzione a tempo indeterminato di 26mila i. Verranno stabilizzati nell'arco di un triennio passando dall'organico di fatto a quello di diritto.Un articolo del provvedimento estende ilalla durata della frequenza di corsi di studio o di formazione generale. "Una norma fatta apposta per cercare di essere attrattivi nei confronti di chi viene dall'", ha spiegato il capo del governo.

Più operatori scolastici - "Per il funzionamento delle scuole, nel decreto c'è l'inizio della soluzione della questione del personale Ata. Dal primo gennaio partiranno le assunzioni" ha annunciato Enrico Letta. "Le nostre scuole sono in drammatica carenza" e la ripresa delle assunzioni "è un fatto molto significativo, perché la carenza non poteva continuare".