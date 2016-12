Bonus Maturità: rischio discriminazioni?

foto Getty 17:06 - Caos bonus Maturità? E' quello che sta accadendo in queste ore, dopo la divulgazione delle tabelle di conversione del voto di Maturità in punti bonus, in base alla distribuzione percentile, che varia da scuola a scuola. Infatti in alcune scuole è molto facile prendere il massimo del bonus, basta arrivare all'80, mentre in altre è addirittura necessario il 100 e lode. Tanto da spingere il Ministro a ipotizzare una revisione della norma. Tempi strettissimi comunque, visto che i test per le facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura sono già a fine Luglio. - Caos bonus Maturità? E' quello che sta accadendo in queste ore, dopo la divulgazione delle tabelle di conversione del voto di Maturità in punti bonus, in base alla distribuzione percentile, che varia da scuola a scuola. Infatti in alcune scuole è molto facile prendere il massimo del bonus, basta arrivare all'80, mentre in altre è addirittura necessario il 100 e lode. Tanto da spingere il Ministro a ipotizzare una revisione della norma. Tempi strettissimi comunque, visto che i test per le facoltà di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Architettura sono già a fine Luglio.

COME FUNZIONA IL BONUS MATURITÀ - La prova di ammissione universitaria vale per un massimo 90 punti se fatta tutta correttamente. Altri punti, da 4 a 10, possono venire dal voto di Maturità. Il decreto indica come requisito minimo per accedere al bonus, l'aver conseguito un voto di Maturità superiore pari o superiore a 80/100. Inoltre, il Ministero il punteggio assegnato dipende non al voto in senso assoluto, ma va rapportato alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/12.

foto Tgcom24 IL CAOS DEI PERCENTILI - Peccato che siano proprio questi percentili ora a generare confusione. In pratica, questi sono una grandezza in base alla quale, per conseguire il massimo punteggio al test di ingresso, sarà necessario che il voto di Maturità sia uguale o superiore al 95° percentile. In breve, significa che solo il 5% degli studenti della stessa scuola, lo scorso anno, ha preso un voto superiore, mentre il 95% ha conseguito un voto più basso. Insomma, i punteggi cambiano da scuola a scuola in base ai voti attenuti lo scorso anno scolastico. Il meccanismo non è di semplice interpretazione, per questo consigliamo di guardare il video pubblicato dagli esperti di Alpha Test, leader nella preparazione ai test di ingresso. - Peccato che siano proprio questi percentili ora a generare confusione. In pratica, questi sono una grandezza in base alla quale, per conseguire il massimo punteggio al test di ingresso, sarà necessario che il voto di Maturità sia uguale o superiore al 95° percentile. In breve, significa che solo il 5% degli studenti della stessa scuola, lo scorso anno, ha preso un voto superiore, mentre il 95% ha conseguito un voto più basso. Insomma, i punteggi cambiano da scuola a scuola in base ai voti attenuti lo scorso anno scolastico. Il meccanismo non è di semplice interpretazione, per questo consigliamo di guardare il video pubblicato dagli esperti di Alpha Test, leader nella preparazione ai test di ingresso.