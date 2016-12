Maturità 2014: le app per smartphone che ti salveranno la vita

17:10 - Manca poco più di un mese all'inizio degli esami di Maturità 2014. Gli studenti italiani, dopo le ore mattutine trascorse sui banchi di scuola, stanno indubbiamente trascorrendo pomeriggi, ponti, festività e domeniche piegati sui libri di testo, tra studio, riassunti ed esercizi. E che dire della tesina, indispensabile per affrontare il colloquio orale all'esame? Nell'era della generazione 2.0 i maturandi, però, non si accontentano più di biblioteche e carta stampata. Proprio per questo è partita la caccia alle applicazioni per smartphone più utili ai fini della preparazione, una su tutte quella di Skuola.net, dalla quale scaricare appunti, traduzioni, tesine e mappe concettuali. Ma non solo. Ecco, quindi, le più scaricate sul Play Store e l'iTunes Store.

L'APP SALVA MATURANDO - Gli studenti sanno bene che per superare al meglio il proprio esame di Maturità, ed in particolar modo il colloquio orale, dovranno preparare una tesina o una mappa concettuale da presentare alla propria commissione esaminatrice. Grazie all'app di Skuola.net potranno scaricare il materiale di cui hanno bisogno direttamente sul cellulare, insieme ad appunti, traduzioni dal greco e dal latino, esercizi di matematica e quant'altro. Tutto ciò, quindi, di cui un maturando ha bisogno per non sentirsi mai impreparato, in ogni contesto e 24 ore su 24.

LE APP MIGLIORI PER iOS E ANDROID - Per i maturandi più disperati il consiglio è di comprare una scheda di memoria aggiuntiva per il proprio smartphone. L'universo delle applicazioni utili nella categoria dell'istruzione, infatti, è praticamente illimitato. Queste, ad esempio, le migliori applicazioni gratis per studenti con lo stesso nome sia in App Store di iOS per iPhone e iPad sia in Play Store, il negozio di titoli per smartphone e tablet Android. Prima di tutto Google Traduttore, scaricato per trovare delle parole sconosciute, per un piccolo suggerimento o per interi testi. Tra le altre app per le lingue, poi, grande successo per Babbel. E per chi, invece, ha maggiori difficoltà con la matematica, iMatematica Pro dedicata alle discipline matematico scientifiche e contenente dai 120 argomenti a più di 700 formule. Per tutti coloro, invece, più preoccupati dalla prima prova, le app TuttiDizionario e Sinonimi e Contrari. E che dire, invece, della Tavola Periodica e dei Sistemi di Equazione? Sugli store per smartphone e tablet gli studenti possono trovare davvero tutto quello di cui hanno bisogno.

STUDIO, MA NON SOLO MATURITA' - Ai primi posti tra le app più scaricate dai ragazzi su Play Store e iTunes Store nell'ambito dell'istruzione, non solo aiuti per lo studio scolastico. QuizPatente2014, infatti, non abbandona il podio delle gratuite più scaricate, insieme a numerose altre applicazioni utili per migliorare la propria preparazione in vista dell'esame della patente. E per i più piccoli, invece, ancora lontani dalla maggiore età, apprezzatissima Patentino Ciclomotore, per sostenere al meglio l'esame per la guida del motorino.