Usa, la Federal drug administration dà il via libera al Viagra per le donne

La Federal Drug Administration (Fda), l'autorità americana per gli alimenti e i medicinali, approva il "Viagra per le donne", il farmaco per aumentare la libido femminile che era stato bocciato in due precedenti occasioni. Un via libera con paletti: la Sprout Pharmaceutical che lo produce deve mettere a punto un piano per limitare i rischi alla sicurezza, quali la stanchezza, la bassa pressione del sangue e i mancamenti.